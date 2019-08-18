拚2020選戰，高雄市長韓國瑜今來到新竹參拜，韓將走透新竹八間廟、11個行程，東西南北跑透透，總計94公里，韓國瑜此行不僅走遍藍營鐵票倉新竹縣，更直搗由民進黨執政的新竹市。首站至竹北天后宮，就受到大批熱情群中支持，高喊「韓國瑜、凍蒜！」，《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您一起感受。

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