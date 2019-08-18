疾病管制署今（18）日下午公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區建安里30多歲男性，近期無出國史，這是繼新北市中和、永和之後，大台北地區今年第3例本土病例。

疾管署副署長莊人祥表示，個案在8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診，分型結果預計今(18)日傍晚出爐，目前個案在家休養中。

台北今年首例本土登革熱個案平時活動地以住家與工作地為主(均在台北市大安區)，不過，可能被感染期間曾分別於8月2日及3日至台南市(東區、安南區、中西區及北區)及高雄市(興達港)，10日至基隆廟口夜市、11日至新北市九份等地，將進一步調查及進行病毒基因定序以釐清感染源。

因應台北市出現首例本土登革熱病例，衛生單位已經針對個案居住地周邊進行風險評估、病媒蚊密度調查及戶外化學防治等工作。莊人祥說，全台都有登革熱病媒蚊分布，民眾如未做好孳生源清除，一旦遭病媒蚊叮咬均有可能被感染，尤其都會區因人口密集更易提升疫情傳播的風險。

今年截至8月17日國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例(大安區)。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，國人平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

(中時 )