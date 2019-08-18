國民黨2020總統提名人韓國瑜新北市競選總部主委，市長侯友宜仍未點頭接任。南投縣長林明溱呼籲應識大體，侯友宜今受訪時回應，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。對此林明溱今出席活動後受訪再回應，「不合作就退黨，別待在黨內『矯情』，基層看得非常討厭」。

侯友宜今上午出席市政活動後接受媒體聯訪時表示，媒體再詢及是否接任競總主委一事，侯說「現在拚市政，一切以市政為最大的優先考量，目前完全以市政為主，其它都不是他考慮的範圍，這是他現在最重要的工作」。對於有不團結疑慮，侯說「我非常的識大體，我的大體是我的400萬市民。

而林明溱出席南投地方活動後，媒體問及執政縣市長擔任地方競總主委發表看法，林重申，盼黨內同仁目標要一致，「尤其縣市首長應配合黨中央的政策，支持黨提名的總統人選，不能讓民進黨繼續執政」。

而對於侯友宜多次表態不願接韓聯合競總新北主委，他說，「侯有很多理念和看法，但身為國民黨一定要團結合作，國民黨才能被大眾欣賞」。國民黨不團結會被「看破手腳」，這樣非常不好。

林明溱也暗批，初選後，黨內卻還是有黨員不合作，這讓地方基層看得相當痛心。他強調，身在國民黨，如果不願意、不積極與黨內合作，就乾脆「退出國民黨，不要待在黨內『矯情』，基層看得非常討厭」。

侯友宜不考慮接任韓國瑜競總主委 韓：完全尊重！

(中時電子報)