南寮外海漁船火警 4人獲救 14:512019/08/18 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市新竹漁港1艘漁船18日下午1點24分在南寮魚鱗天梯外海1公里處突然起火燃燒。（陳育賢翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市新竹漁港1艘漁船18日下午1點24分在南寮魚鱗天梯外海1公里處突然起火燃燒，消防局與海巡隊分獲報，立即駕水上摩托車、海巡艇前往救援，並將船上1名台籍船長與3名印尼漁工救起，初步無大礙，海巡隊員隨後將火勢撲滅。 (中時 ) #漁船 #公里 #南寮 #外海 #救援 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯羅莎颱風卜直衝西日本 交通恐受影響 13:022019/08/14 國際 龍洞跳水平台民眾受困 海巡消防即刻救援 11:152019/08/14 社會 姊弟戀吵架 女子夜奔50公里欲輕生 13:262019/08/14 社會 70年建設 陸高鐵從0拚到世界第一 04:092019/08/15 話題觀察 俄轟炸機飛赴遠東 顯示可在美門口部署核武 07:462019/08/15 國際 「新鶯堤外便道」速限放寬為50公里 10:552019/08/15 生活 豪雨地震發威 嘉災應中心提升至3級開設 12:042019/08/16 社會 獨居老人淋雨走5公里 警：配戴個人衛星定位器 13:132019/08/16 社會 綠批公車運量下滑 中市府：統計才到6月！ 14:402019/08/16 政治 11：20花蓮地震！規模3.3 最大震度5級 11:502019/08/17 生活 社會熱門新聞 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 - 社會 租屋轉給人賣淫 女二房東慘賠gg - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 海巡士官長GPS查私菸判有罪 提非常上訴 - 社會 有那麼餓嗎？客人嫌送餐慢一槍斃了服務生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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