新竹市新竹漁港1艘漁船18日下午1點24分在南寮魚鱗天梯外海1公里處突然起火燃燒，消防局與海巡隊分獲報，立即駕水上摩托車、海巡艇前往救援，並將船上1名台籍船長與3名印尼漁工救起，初步無大礙，海巡隊員隨後將火勢撲滅。

(中時 )

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