警方查獲德州撲克現場賭資。（程炳璋）

警方破獲博弈主題餐廳變身職業大賭場。（程炳璋翻攝）

博弈主題餐廳散布全台，掛羊頭賣狗肉聚賭，台南市中心也被入侵，台南市刑大18日凌晨1時在中西區民生路二段一家「nine luck」主題餐廳破獲以籌碼換現金的德州撲克賭場，現場逮獲賭客、工作人員共55人，現場查獲一批籌碼高達11億3000多萬，光賭資現金就有127萬。

台南市這家博弈主題餐廳5月24日開張，明目張膽在鬧區開店，對外佯稱是單純的運動競技餐廳，民眾需加入會員才能進入，店內提供完整的德州撲克、妞妞、百家樂與21點等賭具設備，並設有荷官，皆以籌碼對賭。

事實上，業者仍接受非會員進入店內下注，並私下到四處無人的地方，一對一將籌碼兌換現金，早被當地警方暗中調查，只苦於缺乏掌握籌碼換錢事證。

台南市18日凌晨逢假日，是賭客口中的「下雨天、賭博天」，店家生意興隆，上門的賭客的車輛排滿民生路邊，警方認為時機成熟衝入逮人，逮獲賭客30名，42歲林姓負責人與30歲胡姓店長等幹部19人，另有其他在場6人，全數帶回警局。

警方查扣業者的電腦主機、監視器與賭具等設備，發現賭場全部的下注籌碼總面額高達11億3732萬9000元，光是現金賭資就有127萬5200元，餐廳經營4個月來，賺進3600萬的營業額。

警方將林姓負責人在內的賭場工作人員依照意圖營利經營職業大賭場等賭博罪移送台南地檢署偵辦，賭客則依照公共場所賭博罪函送偵辦。

(中時 )