衛福部疾管署今公布北市首例本土登革熱病例，對象為大安區30多歲男性，北市衛生局表示，該民眾8月15日出現發燒、全身痠痛等症狀後急診就醫，因症狀持續，8月16日經醫院通報，8月17日經疾管署檢驗確診，目前健康情形良好，已返家休養，因目前還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。

北市衛生局表示，該名民眾近期無國外旅遊史，由於個案潛伏期間曾於高雄市、台南市多處及基隆九份等地活動，感染源尚待進一步調查釐清，目前掌握接觸者無相關症狀，持續監測中。

北市衛生局表示，已啟動相關防治作為，大安區長林明寬召開區級緊急應變會議，並進行個案居住地周邊半徑100公尺病媒蚊密度調查、孳生源清除，今日總計發現戶內外積水容器19個、陽性容器1個、布氏指數1級、廢棄物清除450公斤。

大安區健康服務中心預計19日上午進行家戶內化學噴藥作業，提醒市民務必配合化學噴消作業，民眾如有拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條最高罰30萬元罰鍰。

北市衛生局呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可至北市12區91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢。若有登革熱防治與通報相關問題，可撥打北市衛生局疫情防治專線02-2375-3782。

(中時 )