注意雷擊、慎防淹水！ 基隆、新北大雷雨即時訊息 14:512019/08/18 中時 游昇俯 、影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行雨開車請注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。 示警區域包括基隆市七堵區、暖暖區、安樂區，以及新北市汐止區。 【氣象】西南風減弱 嘉義以南仍發布大雨特報 (中時 ) #北市 #基隆市 #低窪地區 #地區 #低窪 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯羅莎颱風卜直衝西日本 交通恐受影響 13:022019/08/14 國際 台男組詐騙集團 專鎖定大陸地區 10:132019/08/14 社會 中南部8縣市大雨特報 吳德榮：劇烈天氣恐到下週 11:412019/08/14 生活 印度南部發布洪水警報 全國豪雨成災釀244死 20:502019/08/14 國際 印度克什米爾地區宵禁 15日起放寬限制 22:232019/08/14 國際 促銷在地特產 郵政商城基隆專館年底上線 11:472019/08/15 生活 台水公司砸8.8億元 解決澎湖漏水問題 16:032019/08/16 財經 塑膠微粒無處不在 北極飄「塑膠雪」 20:592019/08/16 國際 基市議員張耿輝提擴建基隆港 重啟核四廢協和 10:162019/08/18 政治 今起全台連三天有雨 周三後颱風「白鹿」恐生成 11:562019/08/18 生活 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站旅客落軌遭撞 台鐵南下列車延誤中 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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