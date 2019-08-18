中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行雨開車請注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

示警區域包括基隆市七堵區、暖暖區、安樂區，以及新北市汐止區。

【氣象】西南風減弱 嘉義以南仍發布大雨特報

(中時 )