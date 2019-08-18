英國威爾斯海濱城鎮伯爾斯考鎮（Porthcawl）該鎮日前公佈一項新計畫，將於新建的公廁內安裝體重感應、尖叫警報、自動開門以及水柱噴射的裝置，以防「公廁四腳獸」出沒。不過這項計畫也遭到批評殘忍、不人道，更沒有考慮到某些人士需要他人協助才能如廁。

據CNN報導，伯爾斯考鎮議會打算花費17萬英鎊（約650萬新台幣），在新建的公廁內加裝多項功能，包括體重感應，確保每次只有一人使用；為防止有人在公廁睡覺，若使用者待在廁間時間過長，就會發出警報聲並自動關掉燈光、暖氣。

除此之外，廁間還將裝設自動地板及牆面清洗裝置，預計在每次馬桶被使用後、或是一段時間未被使用時啟動，自動清洗廁間。一名鎮議會議員表示，這項改善計畫將確保伯爾斯考鎮是個生活、工作、觀光的好所在。

不過計畫一公佈，就引發不少網友批評聲浪。一名網友在Twitter上表示，體重感應功能是一種羞辱，質疑要如何用體重界定「1名使用者」？他表示自己的體重很可能等於2名青少年，有時候他也必須帶小孩一起上廁所。

另一名網友則表示自己是多重殘障人士，需要他人協助才能上廁所，他現在是不是得開始查詢，要去哪些廁所方便，才不會遭到暴力與羞辱的對待？

(中時電子報)