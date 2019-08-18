台中市政府勞工局在豐原陽明市政大樓設立「中高齡職務再設計實體展示專區」，透過實物展示及影片介紹，增進事業單位對工作輔具的瞭解，期望企業能多加運用，為中高齡勞工打造更友善的工作環境，消除雇主對中高齡者體能負荷的疑慮。

勞工局長吳威志表示，國內人口老化及少子化嚴重，為解決勞動力短缺問題，市府從協助中高齡勞工續留職場及鼓勵退休高齡勞工「重出江湖」兩方面著手，透過「中高齡職務再設計」改善工作場所的環境、設備，提供就業輔具、調整工作方法，協助中高齡勞工不被體能條件束縛，創造出和年輕時相同的產能。

「中高齡職務再設計實體展示專區」輔具包括測量類（如電子式游標卡尺、液晶內徑分厘卡等）、視力輔具（如實務攝影機、放大鏡燈及攜帶式LED工作燈等）、推車類（如油壓升降台車等）及其他省力工具，除了讓事業單位實際體驗，另有輸出大型工作設備圖片及職務再設計相關介紹資訊可提供企業參考。

此外，專區內播放實際運用職務再設計的案例短片，讓事業單位、中高齡及高齡者，能更瞭解中高齡職務再設計的內涵。

台中市就業服務處長傅晶如說，為了消除雇主對中高齡者體能負荷的疑慮，市府除透過實體專區進行實物體驗及案例介紹，並延攬各領域的不老高手及學者專家組成輔導團隊至事業單位實地訪查，針對留用或回聘中高齡員工所面臨的問題，提供解決策略。此外，為鼓勵雇主多進用中高齡勞工，企業透過就業服務站媒合，僱用中高齡求職者，還可申請每個月1萬3000元、最長1年的獎助津貼。

(中時 )