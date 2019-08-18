公寓大廈常見爭議包括「颱風季節來臨頂樓漏水怎麼辦？」、「鄰居飼養寵物惡臭噪音快崩潰！」等問題，台中市府住宅發展工程處分析，爭議的發生多因住戶與管委會對公寓大廈法規不瞭解，或對專有與共有使用管理上的認知差異，這次課程藉由講師深入簡出說明公寓大廈爭議處理關鍵，藉以降低社區紛爭、提升住戶居住品質。

台中市政府舉辦公寓大廈法令說明會，宣導公寓大廈常見爭議處理技巧，第五場次在豐原區公所舉行，吸引近百名豐原區、大雅區、神岡區、潭子區等公寓大廈住戶及管理維護公司參與，現場除有講師提供諮詢服務，也邀請專家學者探討社區管理與社區營造議題，獲得民眾好評。

住宅處表示，為讓市民能住得安全、安心、安穩，市府持續推動相關補助，有關公寓大廈建物立面修繕、5層以下公寓增設昇降設備等重點項目，今年度「建築風貌及環境景觀改造補助」公告受理申請至10月底截止、「原有住宅無障礙設施改善補助」已公告受理申請，至9月底截止。

此外，市府每年出刊公寓大廈經營手冊，提供成立管理委員會協助社區召開管委會與區權會，並設置公寓大廈諮詢服務櫃台提供服務，幫助解決社區紛爭。

住宅處指出，今年度優良公寓大廈評選「台中樂居金獎」實地複評結束，正在進行綜合評選，得獎名單將於9月9日公布，市府希望透過各項政策宣導、補助與獎項，促進各社區透過良性競爭，互相學習樹立優質住宅典範。

(中時 )