為了韓國瑜參選2020總統大選，國民黨同志竟上演一齣互槓戲碼！新北市長侯友宜以新北市政為重，不考慮接任新北競選總部主委的位子，竟遭南投縣長林明溱呼籲侯友宜應識大體。對此，宅神朱學恒6字犀利評論，「你們找錯人啦」。以侯友宜曾為刑警出身，大體應該看多了。

侯友宜雖是國民黨的地方儲候，但他不同於其他縣市首長，他沒有義不容辭接任各地方競選總部主委的擔子，反而特立獨行做自己，每天勤跑市政，以新北市400萬市民為念。因此當林明溱要他識大體，他也不為所動，回嗆「我非常識大體」，「大體是400萬人民」。

朱學恒今在臉書上評論此事，他揶揄，侯友宜以前當刑警的時候，大體應該看多了

拿大體嚇他應該是沒用的，他最後下結論說，「你們找錯人啦」，狠酸國民黨政治人物的醬缸文化。

政治人物詮釋「識大體」，意外釣出網友對侯友宜的讚嘆，「他很聰明」、「次元刀切割」、「就是不跟醬缸黨一樣…」、「我們新北市的驕傲」、「最不識大體的人要來別人要識大體」、「唯一識大體的藍色市長」、「大體柯文哲最懂 看最多」。

侯友宜不考慮接任韓國瑜競總主委 韓：完全尊重！

(中時電子報)