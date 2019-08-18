台南市有個「三足鳥」民間樂團組織，連續13年舉辦募款演唱會，將愛心捐助弱勢團體，今年她們風雨無阻在安平休憩碼頭接力演唱，完成10個小時的「音樂無罪」演唱會，為新營區的心德慈化教養院募款。

三足鳥樂團由一群愛好音樂的年輕人組成的團體，內部分成好幾個樂團，四處表演，這次他們犧牲暑假玩樂，練習準備募款演唱。樂團老師邱楚喬表示，社會上仍有很多弱勢家庭需要幫助，藉活動讓學音樂的孩子「用音樂傳愛」，感受生命關懷與社會服務。

這次由10組樂團上陣演出，其中4組從台北、台東徵選而來，其餘都是內部樂團成員。大家輪番上陣表演10小時，演奏膾炙人口的歌曲，並邀請家齊女中舞蹈表演與大內國小的太鼓團演出。

活動現場提供愛心義賣攤位，提供愛心義賣品讓民眾喊標、出價。

這次表演募款所得，全數捐贈給新營區的心德慈化教養院，這是一家照顧18歲以上持有身心障礙證明的重度、極重度的身心障礙者。三足鳥透過這場募款音樂會，延續創辦人林正昌老師為公益表演的初衷。

(中時 )