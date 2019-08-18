新北市長侯友宜，不出任2020總統大選，國民黨新北市競選總部主委；南投縣長林明溱繼日前呼籲「識大體」後，18日再度質疑，身在國民黨卻不合作的人，乾脆退出國民黨，不要在黨內矯情！

林明溱表示，國民黨已經確定總統提名人選，所有同志就應該目標一致，支持韓國瑜，不能夠讓民進黨繼續執政。

林明溱強調，國民黨一定要團結合作，全力支持韓國瑜，不要被看破手腳；對於侯友宜以「市政為先」的說法，林明溱直言，不願意合作就退黨，不要留在黨內矯情，讓人討厭。

侯友宜不考慮接任韓國瑜競總主委 韓：完全尊重！

(中時 )