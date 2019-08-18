新竹縣環保局推出「器喝茶×新竹縣」，民眾透過4步驟即可響應。（新竹縣政府提供）

環保杯租借計畫，即日起在竹北市光明商圈舉辦！新竹縣環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，以竹北市光明商圈周邊店家為主，推出「器喝茶×新竹縣」，還可以「甲地租、乙地還」，建立民眾減塑概念及習慣

新竹縣長楊文科表示，環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以使民眾的減塑消費意識抬頭，透過以環保杯盛裝飲料習慣，也可以逐漸減少塑膠容器對於環境的衝擊，並杜絕一次性用品衍伸的垃圾，不僅可降低垃圾量，亦能減輕地球負擔。

而為了鼓勵民眾響應「器喝茶×新竹縣」活動，新竹縣環保局也推出集點、現金折價的優惠措施，邀請民眾共同體驗。此次參與「器喝茶×新竹縣」店家集中於竹北市博愛街、三民路商圈，共有15個店家參與，包含早午餐店、手搖飲料店、咖啡店業者等。

「器喝茶×新竹縣」具體措施為環保局提供店家可重複使用的容器，如大器杯、小器杯，民眾前往合作店家，以手機號碼成為用戶，輸入店家號碼和杯子編號，即可租借成功，享用「器喝茶」模式，後續還可透過「你用我洗、這借那還」便利措施，以減少一次性飲料杯，活動計畫預計至9月15日止，民眾可自行體驗。

「器喝茶×新竹縣」參與店家包含

竹北市博愛街：好時早餐、森及茶竹北博愛店、六吋盤早午餐

竹北市三民路：糖奶奶、小佐お茶作、一芳水果茶、可不可熟成紅茶、呆呆果舖、COCO都可

竹北市中正東路：茶棧泡沫紅茶

竹北市勝利一路：喜歡你餐坊竹北勝利店

竹北市莊敬五街：十九又二分之一咖啡館、雲龍茶飲

縣政五街：巧克風尚館

六家五路：Shmily Cafe

(中時 )