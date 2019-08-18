鬼鬼吳映潔發行全新單曲《啦咪啦咪》，近期上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，曾和她合作戲劇的小鬼黃鴻升笑說現在她長大了，一起上節目比較不會那麼緊張了，她以前常亂噴隔天頭版的標題。鬼鬼聽到則反擊吃黃鴻升豆腐，讓他嚇到直喊性騷擾，還自曝有不錯的圈外新對象。

鬼鬼吳映潔積極宣傳新歌。（圖／趣你的娛樂提供）

吳映潔30歲後自認有什麼明顯改變，說還是愛亂買，因為現在有網路購物，就會點點點刷！很危險，會自己整理家裡，自己洗衣服晾衣服了，以前會懶想丟給洗衣店洗，吳映潔被問急了喊「其實我才剛過沒幾天，才過兩天，我還無法完整的敘述有何不同，因為還在過程中。」

黃鴻升和吳映潔自2007年合演懸疑偶像劇《霹靂MIT》結下兄妹情誼，吳映潔說當時因捨不得殺青「我那時要殺青前一個月每天都在哭，但是我後來拍戲再也沒哭過了」黃鴻升發現吳映潔表達能力似乎有變好了，兩人說起過往相處回憶許多都跟吳映潔狂奔有關，黃鴻升說鬼鬼很可愛，看到她就喜歡喊一聲，然後往前跑，鬼鬼都會跑著追上來問什麼事，才發現只是被捉弄了。

鬼鬼吳映潔與小鬼黃鴻升曾一起拍戲拍出好感情，兩人上節目完全放超開。（圖／趣你的娛樂提供）

遊戲環節考吳映潔邊按指定情境語氣演出邊回答訪談問題，開始翻到演「吃男主持豆腐」吳映潔迫不及待想開始吃黃鴻升豆腐，開始鈴聲一下吳映潔走到黃鴻升旁邊，開始上下其手揉搓黃鴻升胸部，海芬問她近期在感情上有什麼新進展，沈醉於吃豆腐演出的吳映潔脫口說「還不錯，有認識不錯的朋友，不是圈內人」黃鴻升受不了阻止喊「你這不是吃豆腐，根本是性騷擾，吃豆腐不是這樣演啦！」黃鴻升說著要示範演出給吳映潔看，結果示範到一半，吳映潔竟喊「鬼哥，我現在長大了，這種吃豆腐我不行，這種不算，在那邊蹭我蹭我幹嘛啦！」海芬說這樣蹭你不算吃豆腐？吳映潔說她覺得不算啊，就是只是碰到我，海芬好奇問「你有遇到怎樣才算真正的吃豆腐？」，吳映潔說「抓屁股那種才算是」兩位主持人驚呼「那個已經不是吃豆腐，根本是性騷擾階段了！」

吳映潔不但對吃豆腐的認知跟一般人不同，還會不自覺演錯情緒，要以「耍流氓」口氣回答時被問是否有被霸凌經驗，她說「有，有同學欺負過我，因為我喜歡她喜歡的男生，她就在廁所用立可白寫了一片我的名字，還寫了「死破x」但後來那男的還是我追到了！」黃鴻升質疑「你還是沒演耍流氓啊？」海芬說「她現在演錯，演成吹噓了」

(中時電子報)