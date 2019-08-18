20歲幫派份子許翔智，去年11月12日因何姓男子積欠200萬賭債，持槍在內湖一間健身房樓下等候，見何男上車正要離去，連續朝轎車擋風玻璃連開9槍，其中1發打中副駕駛座玻璃，何男下車倉皇逃跑，被捕後，許男否認要殺害何男，但檢察官認為開槍的位置極可能取人性命，依照殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

許男供稱，早在案發前8個月，向一名黃姓男子取得改造槍枝，直到11月12日下午5點多，得知何男在內湖一間健身房，隨即在旁埋伏，直到晚間10點半見到何出現，以改造手槍連開5槍、道具槍開4槍，其中1發打中小客車前擋風玻璃。

許男自稱是中山聯盟斧頭幫成員，曾在謝亞軒駕車撞死3名民眾時到案發現場，支持同幫派出事的成員。案發後許聲稱，他並沒有要殺人，僅是為了警告何男。

但被害何男稱，眼見許男對他開槍，還好他即時逃跑得以幸免於難，檢察官考量彈著點是在副駕駛座的前擋風玻璃，並連開數槍，認定許有殺害何的意圖。而案發後數分鐘，許在警察還沒發現是他犯案，已經與律師通過電話，並拿著作案用改造槍、道具槍到警局自首，檢察官依殺人未遂、違反槍砲彈刀管制條例起訴。

(中時 )