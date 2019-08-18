韓國瑜參加義民祭河道祭典時說，台灣人民真可愛，大家來追求民主，希望未來台灣子孫的命運能改變，能越來越好，現場也響起下架民進黨呼聲。韓國瑜說，老百姓都希望安居樂業，台灣安全百業興旺，可以賺得到錢養家活口，每一個政治人物都要放在心裡。政治人物要讓國家安全人民有錢，蔡英文執政3年半，台灣危險人民貧窮，拜託大家把選票集中，讓立法院過半，做得不好的政黨總統蔡英文下台。

(中時 )