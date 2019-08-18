國民黨總統參選人韓國瑜昨公布「國政顧問團」，由前行政院長張善政出任總召集人，顧問團涉及兩岸、外交、勞工、經濟、青創等20組。向來喜愛分析韓國瑜的文化大學新聞系主任胡幼偉被問及怎麼沒有加入韓國瑜的國政顧問團？胡則認為他只是研究韓國瑜現象的學者。至於到底跟韓國瑜是什麼關係？胡幼偉則說就叫他「長江二號」，就是關於韓國瑜如何競選，好像相當了解，卻不是他身邊的人。

胡幼偉在臉書指出，昨天有位朋友問他怎麼沒有加入韓國瑜的國政顧問團，也沒有參加韓的策略和議題小組？胡幼偉回答，國政顧問團是研究國政的；他是研究韓國瑜現象的學者，怎麼會是國政顧問團成員呢？但若有韓國瑜現象研究學會，倒是可以參加一下。

胡幼偉也提及，為了蒐集更多第一手研究資料，他的確去高雄拜訪過他一次，長談一個小時。他說韓國瑜很客氣，也感謝胡對他做了這麼多深入的分析。「然後他繼續忙他的，我也繼續我的『韓國瑜研究』」。

胡幼偉認為，他不是韓的國政顧問，更不是軍師，只是研究韓如何競選的學者。胡說他既不是公開版的國政顧問，也不是隱藏版的國政顧問，但也寫了快二十萬字的韓國瑜現象分析，提過一些建議，但又不是私下跟他講，而是都寫在臉書上。至於到底跟韓國瑜是什麼關係呢？胡幼偉則說就叫他「長江二號」，就是關於韓國瑜如何競選，好像相當了解，卻不是他身邊的人。

(中時電子報)