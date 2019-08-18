2019金犢KOL網紅學院於8/12-8/16於林口醒吾科技大學舉辦，歷經五日網路行銷、個人定位、攝影技巧、文案企劃等課程洗禮後，於8/16(五)舉行KOL分庭對抗賽，展現學員五日來的學習成果。

五組團員塑造出的網紅類型, 有知識型、藝文型、娯樂型, 更有勇敢挑戰黑粉的網紅類型, 由於學員們大都受過金犢獎的訓練模式, 對於市場分析、尋找定位, 都能完整表述, 甚至能將未來經營網紅的想法, 非常有策略性的提出企劃內容。除此之外, 五組團隊將經營的網紅品牌內容, 以照片及影片形式提出, 並發佈在金小牛創意俱樂部, 以測試網路行銷的反應, 讓學員們真正了解自己思考的類型是否和市場吻合。

對於學員整體的表現, 主辦單位旺旺中時文化傳媒執行副總經理李雯菁表示, 各組同學能在這麼短的時間內, 提出完整的網紅經營企劃書, 也能以影片型式呈現網紅風格, 這樣的成果實屬不易, 但如何展現特色, 運用學員本身才華, 舞蹈、設計、繪畫等, 打造無可取代的元素, 大家要善用自己的特長來做發揮。

醒吾科技大學商管學院院長李國豪則表示, 網紅首要培養自身的專業能力，選對領域，以及團隊合作的精神，並思考如何變現, 創造產值這才是當網紅的重點。本身也有網紅經驗的表演藝術系潘文菁老師則表示, 想當網紅需要有正向的企圖心跟堅定的眼神，大家來學習網紅課程就要了解自身的優劣勢，展現優勢；特別做網紅影片時，腳本很重要，對於自身定位以及團隊行銷都要考慮，與廠商提案時如何回答也要納入思考的範圍。

醒吾科技大學商管學院院長李國豪講評。

醒吾科技大學潘文菁講師給學員建議。

單飛不解散組以大膽創意出線。

閃電霹靂嬌娃組以無厘頭整人影片, 受到全場年青學員一致認同。

美少女戰4組以對比手法,做台生、陸生言語的比較, 呈現內容簡單完整, 受眾廣度最大, 發展性最強, 故受評審們一致認同, 獲得第一名。

想要擁抱未來全球65億美元的網紅經濟市場, 儲備專業實力, 方能創造長遠的經營效益, 你準備好了嗎? 詳情請關注【金小牛創意俱樂部】。

得獎網紅團隊作品說明:

作品說明-美少女戰4組, 以台生和陸生言語的差異, 運用詼諧幽默的方式以插畫呈現, 來說明兩岸年輕人言語表達的差異性, 策略及執行完整性受肯定, 獲得首獎。

作品說明-閃電霹靂嬌娃組提出小奶狗大戰紙箱人的主題, 以無厘頭的演出方式, 瞄準12-25歲年青族群吸粉。

作品說明-單飛不解散組抓住網路議題-2019你最該追的男生類型以及如何對付渣男。

(中時電子報)