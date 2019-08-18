沿海地區水閘門開或關，管理員需熟悉潮汐。（許素惠攝）

抽水站內的抽水機組抽水量足以抵得上好幾台移動式抽水機，所以平日維護很重要，免得緊急時才發現故障。（雲林縣口湖鄉公所提供）

近來間歇性急暴雨不斷，低漥地區每因宣洩不及積水，雲林口湖有抽水站機組在關鍵時刻故障，口湖鄉長林哲凌建議將抽水站及水閘門管理權責下放鄉鎮市公所，才能劍及履及。縣水利處長許宏博說，考量專業及整體水系，由縣府統籌管理較為適當。

林哲凌認為，有必檢討現行由縣府維護管理抽水站及水閘門的機制，去年823豪雨該鄉就因抽水站機組出狀況，水閘門未在第一時間關閉造成淹水嚴重，還有管理員連潮汐都不懂，也不採納村人建議，公所管不動亦無權可管，如能將權責下放鄉鎮市公所，遇有狀況時能第一時間解決，否則層層通報，往往延遲了搶救時間。

許宏博表示，2004年前抽水站、水閘門是鄉鎮市公所管理，但因水門管理需較高專業技術，各公所人員專業度、素質不一，之後才轉由縣府統一管理，而除了專業外，防汛治水也需考量整體水系，如果上下游分屬不同鄉鎮公所，在災情普遍時，易造成相互扞格的情況，反而不利防災。

(中時 )