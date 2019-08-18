因應東南亞國家非洲豬瘟疫情擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心今（18）日表示，因菲律賓疑似發生非洲豬瘟案例，為防疫超前部署，故決定自明日凌晨零時起將菲律賓入境桃園機場旅客，列入手提行李全面X光機查驗。

應變中心表示，桃園機場入境旅客人數眾多，除託運行李已全面檢查外，目前亦針對來自高風險地區包含大陸港澳、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、南韓及俄羅斯等國旅客，由防檢局執行手提行李100％ X光檢查。

因菲律賓布拉干省及黎剎省疑似發生非洲豬瘟疫情，雖該國尚未向世界動物衛生組織（OIE）正式通報，但為防疫超前部署，防止疫病入侵，決定自‪19日零時‬起將菲律賓列入高風險地區，對來自該國旅客進行手提行李全面X光機查驗。

防檢局副局長杜文珍表示，菲律賓過去3年同樣未發生口蹄疫疫情，但由於該國尚未經我公告認定為口蹄疫非疫區，故若自菲律賓違規攜帶豬肉產品入境，將依口蹄疫疫區規範，第一次開罰3萬元、第二次30萬元，第三次就要100萬元，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )