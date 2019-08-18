千萬豪宅幸運兒是你？為期6周的台中首屆購物節，18日進入高潮，在台灣大道市政大樓前廣場舉辦最後一場抽獎，抽出千萬豪宅得主，為搶中豪宅機會，從昨日下午開始出現爆量登錄潮，到今日上午不到1天的時間，發票登錄量是活動起跑以來總量的1／3，湧入逾300萬張發票量，抽獎序號總筆數暴增至874萬0646筆，還一度造成登錄時大塞車。

由於登錄熱烈導致頻寬無法應付暴增的登錄量需求而塞車，市府第一時間通知中華電信增加頻寬，已申請中華電信頻寬擴增到最大5倍流量，務必提供民眾最多的機會獲得台中購物節的最大獎，市府感謝大家共同促進台中經濟。

經發局表示，自7月10日至8月18日舉辦的首屆台中購物節，跨越6個禮拜，每周都以1輛汽車作為最大獎，抽獎的筆數快速成長，從第一周的40多萬筆到第6周近千萬筆抽獎筆數，目前5輛汽車的得獎者均已確認得獎資格，其他獎項陸續領取中。

今日為活動最後一天，將由市長盧秀燕手中抽出最大獎千萬豪宅，許多民眾把握時間登錄發票，8月17日登錄發票就有100多萬筆，8月18日凌晨累計約有900多萬筆，相較上周抽獎增加將近300萬筆，相當驚人。

8月17日晚間8時至12時登入約80多萬筆，頻寬無法應付暴增的登錄發票需求而塞車，市府於凌晨通知中華電信加寬頻到最大，務必給民眾最多的機會獲得台中購物節的最大獎。

經發局提到，台中購物節吸引許多民眾參加，活動官方網站瀏覽關注度近200萬次，活動APP上架短短一個月也在ios免費APP排行衝進前百名、Android熱門免費項目排行第4名，總下載近20萬次，有效註冊會員人數突破21萬，期間系統也持續精進，推出優化後更新版本，讓民眾獲得更好的使用體驗。

(中時 )