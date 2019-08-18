歹徒通常會利用假證件以取信被害女子。(林郁平翻攝)

愛情陷阱常讓人昏頭，連女老師竟也分不清遭詐！新竹縣一名34歲彭姓女老師，日前在interpals交友網站認識一名自稱愛爾蘭籍的建築結構設計師William，對方平時透過whatsapp向她噓寒問暖，並要求以「BABY」相稱。

雙方聊了一個月後，William向彭女表示工作上需要繳交1萬9000美元的工程保證金，希望彭女能先借他周轉，彭女一開始並未答應，但William隨即展開苦肉計攻勢，告訴彭女他已經沒有生活費了，彭女心軟便匯出4萬台幣生活費給他應急，不料，William更變本加厲，陸續於2個月內再度以需要雇用工人、購買工程機械、化學用品等理由，騙彭女匯出近百萬元，直到彭女開始起疑才收手。

無獨有偶，桃園市另一名33歲呂姓女老師，也在臉書交友版認識一名自稱香港匯豐銀行高層主管高姓男子，兩人在LINE上相談甚歡，並旋即以「老公、老婆」相稱，高男言談間並不時出示工作證件或相關證照取信於呂女，佯稱因工作關係握有內線消息，邀請呂女和他一起加入「穩賺不賠」的投資方案，作為日後的結婚基金，致使呂女陸續匯出金錢，損失近10萬元。

警方表示，歹徒透過交友社群軟體設立假帳號並盜取型男照片，輔以假造的證件取得被害人信任，冒充企業高層或公司主管，以「高富帥」暖男形象，對女性發送交友邀請，被害人多以單身未婚或失婚熟女為目標，對被害女子噓寒問暖，長時間聊天培養感情，並告以結婚為前提交往，向女性編織幸福願景，等時機成熟後，見女子願意掏心掏肺時，再藉口因工作需要急需周轉或介紹投資方案要求對方匯款。

刑事局呼籲，單身女性若遇陌生人要求加入臉書、通訊軟體，切勿在言談間透露太多個人資訊，也不要輕易透過網路交友即認定交往。切記一些詐騙密碼：比方才認識沒幾個月就時常要求「匯款」等金錢支付的行為時，就是有詐！各種證件、照片電話都是可以造假的，也不見得對方天天和你視訊或通話就表示沒有問題，眼見為憑、慎選對象，才能長保幸福且不傷荷包。

(中時 )