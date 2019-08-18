前參謀總長李喜明了解預校國中生生活與教學情況。

針對媒體報導「中正預校高階幹部行為失當，全遭調職」，國防部今（18）日表示，國防部對於107年10月檢控學校高階幹部之內容，甚為重視，特組成專案小組進行行政調查，確有部分行為失當，有損官箴之情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。

去年秋，中正預校文職老師集體控訴校長陳嘉生少將、教育長與政戰主任，在學校餐會經常指名找女主管作陪，休假期間，按規定學校3名領導軍官其一必須留守，但3人經常同時不在學校。經國防部總督察室調查後，國防部下令陳嘉生調職，調為國防部人資處長，當時的參謀總長李喜明特別南下慰勉學生，並主持新任校長余劍鋒交接儀式。陳嘉生僅當10個月校長。此案雖是去年10月發生，今又被重提，國防部亦發新聞稿說明。

國防部說，中正國防幹部預備學校係培養國軍優質幹部之搖籃，其幹部舉止須為學生之表率，國防部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任。

(中時 )