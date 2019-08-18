針對媒體報導「中正預校高階幹部行為失當，全遭調職」，國防部今（18）日表示，國防部對於107年10月檢控學校高階幹部之內容，甚為重視，特組成專案小組進行行政調查，確有部分行為失當，有損官箴之情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。
去年秋，中正預校文職老師集體控訴校長陳嘉生少將、教育長與政戰主任，在學校餐會經常指名找女主管作陪，休假期間，按規定學校3名領導軍官其一必須留守，但3人經常同時不在學校。經國防部總督察室調查後，國防部下令陳嘉生調職，調為國防部人資處長，當時的參謀總長李喜明特別南下慰勉學生，並主持新任校長余劍鋒交接儀式。陳嘉生僅當10個月校長。此案雖是去年10月發生，今又被重提，國防部亦發新聞稿說明。
國防部說，中正國防幹部預備學校係培養國軍優質幹部之搖籃，其幹部舉止須為學生之表率，國防部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。