味全龍昨(17)日剛舉行開訓典禮，總教練葉君璋心中也對這隻新生龍軍有初步規劃。葉總訂下明年出賽不少於一軍的120場的目標，同時對於先發隊伍已有初步輪廓，不排除川崎宗則扛下第四棒的可能。

味全龍隊明年要先打完整的中職二軍賽程，不過葉總希望讓選手多比賽培養手感，「明年比賽不能少於一軍，等於要打超過120場，會盡力找球隊對戰，職棒沒有就找成棒、大學球隊、青棒，一直往下找到沒有人跟我們打為止，一定要打超過120場。」

葉總表示有和業餘球團接觸過，都獲得滿不錯的回應，例如開南、合庫、南華等，都有意願進行交流賽。

除此之外葉總對於內野守備位置人選也有初步規劃，預計每個位置都由大學球員搭配年輕小將，例如三壘劉基鴻配張皓緯、游擊則是朱俊麟配曾傳昇。而川崎宗則會以二游為主，更有可能讓他一到九棒都試試看，因此扛下第四棒也是有可能的，希望選手們能在一旁觀察他在不同棒次所做的策略，讓選手可以趁機學習。

先發投手部分葉總點名蔡明憲、郭郁政、吳俊杰、曾柏融等人可以嘗試，若徐若熙成功簽下也會安排在先發位置，目前會以培養本土先發為主，因此若找洋將也會以中繼方向尋找。

(中時電子報)