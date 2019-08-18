為掉頭髮煩惱嗎？嗆辣的韓式泡菜竟有助長新髮的功能！韓式泡菜向以促進腸道健康而聞名，但科學家發現它還有其他好處，由韓式泡菜製成的飲品可以扭轉掉髮情況，讓人數周內長出新髮，且髮量顯著增加。

英媒《每日郵報》網站報導，發酵白菜加入洋蔥、大蒜、魚露和辣椒製成的韓式泡菜，早已受到注重健康消費者的歡迎，同時以富含益生菌聞名。研究顯示，韓國販售一款泡菜飲品有助於頭頂毛髮變濃密，且數周之內就能長出新髮。

南韓檀國大學（Dankook University）研究人員對23名男性進行研究，部分人士處於早期掉髮階段，其他人頭頂髮量明顯稀疏。

他們被要求在早餐前和睡前飲用一杯泡菜飲料，一個月後，每人平均髮量從每平方公分85根增加到90根，喝了這種飲品4個月後，更增至92根。科學家表示，這是顯著的增加。

該研究結果刊登在「世界男性健康期刊」（World Journal of Men’s Health）。研究人員指出：「目前的藥物可能有負面影響，所以效果通常是暫時性的。」研究人員還說：「我們發現泡菜可以增進頭髮生長，扭轉禿頭現象。這對患者來說是一種較安全的治療策略。」

(中時電子報)