SODA在鏡頭前狂搖，巨乳不動如山。(圖／翻攝自IG)

有「亞洲最辣DJ」封號的南韓女神SODA，擁有天使臉蛋和火辣身材，曾被形容是「漫畫裡走出來的人物」，在網路人氣超高，作風大膽的她，常不避諱秀出好身材，近日她穿著性感泳衣熱舞，胸前巨乳卻不動如山，被網友質疑是假奶。

五官精緻、身材火辣的SODA，常被質疑整型，近日她穿上白色高衩泳衣，胸前開深V到肚，露出渾圓雪乳，還在鏡頭前狂晃，不過她的巨乳完全沒隨著震動，還因動作大胸貼意外露出，網友也質疑她隆乳，直呼「硬得像磚頭」、「是假的吧」。

(中時電子報)