DJ SODA穿深V泳裝狂搖 巨乳堅挺不會動被疑假奶 15:492019/08/18 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 DJ SODA擁有天使臉蛋和火辣身材。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 SODA在鏡頭前狂搖，巨乳不動如山。(圖／翻攝自IG) 在 Instagram 查看這則貼文 이비자 도착했어요!! Soda in #Ibiza 👩🏼📍 #worldclubdome #bigcitybeats #wcdcruiseedition Dj Soda Official 🇰🇷（@deejaysoda）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 上午 4:37 張貼 有「亞洲最辣DJ」封號的南韓女神SODA，擁有天使臉蛋和火辣身材，曾被形容是「漫畫裡走出來的人物」，在網路人氣超高，作風大膽的她，常不避諱秀出好身材，近日她穿著性感泳衣熱舞，胸前巨乳卻不動如山，被網友質疑是假奶。 五官精緻、身材火辣的SODA，常被質疑整型，近日她穿上白色高衩泳衣，胸前開深V到肚，露出渾圓雪乳，還在鏡頭前狂晃，不過她的巨乳完全沒隨著震動，還因動作大胸貼意外露出，網友也質疑她隆乳，直呼「硬得像磚頭」、「是假的吧」。 (中時電子報) #DJ #SODA 也許您會感興趣 推薦閱讀 海祭10強樂團31日PK DJ電音趴助陣 17:392019/08/14 生活 度假被偷拍 韓質疑國家跟監 04:092019/08/15 兩岸新聞 韓國瑜質疑國家機器在監視 04:102019/08/15 政治要聞 郭民調贏蔡 網質疑複製換柱氛圍？ 08:542019/08/15 政治 整復推拿技術士證照未開辦遭質疑 衛福部擬改名 11:462019/08/15 生活 韓質疑國家機器拍他打麻將 林智鴻公布爆料者手機照片 17:122019/08/15 政治 熊熊挺G胸創比基尼品牌！「超巨籃球奶」親示範 13:352019/08/16 時尚 高巿清潔隊甄試 現職臨時人員加分遭質疑不公 13:082019/08/16 生活 娛樂熱門新聞 具惠善驚悚再發文：我被背叛 要求安宰賢為變心付出「這代價」 - 娛樂 撕破臉對話曝光！具惠善不忍了 公開離婚內幕 - 娛樂 親密戲前輩來真的！女星緊張求救 下秒驚床單有血 - 娛樂 小S女兒曝光全家同框照 網友往下看傻眼：神基因 - 娛樂 《延禧攻略》最美宮女大方露「曲線」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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