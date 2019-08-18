靜茹不哭！這次換我們借你勇氣 盤點梁靜茹療傷十大金曲 15:592019/08/18 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 情歌天后梁靜茹傳出婚變消息，《中時電子報》盤點梁靜茹十大療傷金曲。（圖／翻攝自梁靜茹臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 情歌療傷天后梁靜茹15日傳出婚變消息，過去不少人引用她的成名曲〈勇氣〉，向梁靜茹借勇氣成為熱門網路用語，如今到了要還勇氣的時候，《中時電子報》盤點梁靜茹十大療傷金曲，讓正在面臨情傷的每個你，自己的傷自己療。 一、〈接受〉 梁靜茹 Fish Leong【接受 Acceptance】 二、〈可惜不是你〉 梁靜茹 Fish Leong【可惜不是你 Unfortunately Not You】 三、〈無條件為你〉 梁靜茹 Fish Leong【無條件為你 Unconditionally for you】 四、〈一夜長大〉 梁靜茹 Fish Leong【一夜長大 Growing Up】 五、〈會呼吸的痛〉 梁靜茹－會呼吸的痛 六、〈如果有一天〉 梁靜茹 Fish Leong【如果有一天 If One Day】 七、〈會過去的〉 梁靜茹 － 會過去的 八、〈分手快樂〉 梁靜茹 Fish Leong【分手快樂(獨唱版) Break Up Happily (Solo Version)】 九、〈別再為他流淚〉 梁靜茹 - 別再為他流淚 十、〈勇氣〉 梁靜茹 Fish Leong【勇氣 Courage】 (中時電子報) #梁靜茹 #金曲 #療傷金曲 #情歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 揭梁靜茹4段感情 因「他」傳跟戴佩妮姊妹鬩牆 18:152019/08/15 娛樂 再爆梁靜茹老公2年前沾腥內幕 她傷心淚崩… 18:202019/08/15 娛樂 梁靜茹婚變有跡可循？被問如何保鮮感情…驚人回應！ 19:512019/08/15 娛樂 富尪：沒離婚沒外遇有吵架 梁靜茹一句話吐婚姻狀況 22:492019/08/15 娛樂 梁靜茹爆婚變 老公嘴說荒唐又急掛電話 04:102019/08/16 娛樂新聞 范范嘴快「2年前已知情」婚變 她爆梁靜茹真實想法 17:112019/08/16 娛樂 被范瑋琪爆「有聽說婚變」 梁靜茹首發聲回應 17:482019/08/16 娛樂 被爆婚變梁靜茹首發文！經紀人：大家都很心疼 17:512019/08/16 娛樂 梁靜茹夫妻傳婚變 黃子佼透露兩尷尬場面 20:122019/08/16 娛樂 梁靜茹遭爆婚變後連發2文！IG透露心情「想爸爸了」 23:562019/08/16 娛樂 娛樂熱門新聞 具惠善驚悚再發文：我被背叛 要求安宰賢為變心付出「這代價」 - 娛樂 撕破臉對話曝光！具惠善不忍了 公開離婚內幕 - 娛樂 親密戲前輩來真的！女星緊張求救 下秒驚床單有血 - 娛樂 小S女兒曝光全家同框照 網友往下看傻眼：神基因 - 娛樂 《延禧攻略》最美宮女大方露「曲線」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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