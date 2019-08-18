情歌療傷天后梁靜茹15日傳出婚變消息，過去不少人引用她的成名曲〈勇氣〉，向梁靜茹借勇氣成為熱門網路用語，如今到了要還勇氣的時候，《中時電子報》盤點梁靜茹十大療傷金曲，讓正在面臨情傷的每個你，自己的傷自己療。

一、〈接受〉

梁靜茹 Fish Leong【接受 Acceptance】

二、〈可惜不是你〉

梁靜茹 Fish Leong【可惜不是你 Unfortunately Not You】

三、〈無條件為你〉

梁靜茹 Fish Leong【無條件為你 Unconditionally for you】

四、〈一夜長大〉

梁靜茹 Fish Leong【一夜長大 Growing Up】

五、〈會呼吸的痛〉

梁靜茹－會呼吸的痛

六、〈如果有一天〉

梁靜茹 Fish Leong【如果有一天 If One Day】

七、〈會過去的〉

梁靜茹 － 會過去的

八、〈分手快樂〉

梁靜茹 Fish Leong【分手快樂(獨唱版) Break Up Happily (Solo Version)】

九、〈別再為他流淚〉

梁靜茹 - 別再為他流淚

十、〈勇氣〉

梁靜茹 Fish Leong【勇氣 Courage】

(中時電子報)