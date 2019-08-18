大安濱海積木露營區將於明年營運，市府觀旅局舉辦尋寶闖關活動。（陳淑娥攝）

各主題特色露營區內設計豐富有趣的大安特色關卡，遊客以廢木手做別針。（陳淑娥攝）

台中大安濱海露營區將於明年春季營運，近期已吸引網美搶先打卡入鏡，市府觀旅局18日舉辦尋寶闖關活動，邀民眾體驗露營區的繽紛多樣主題風格，數10位大小朋友創意搭大型彩色積木，化身樂高積木遊戲小人偶，彷彿置身在大安積木王國濱海度假場景。

市府觀旅局長林筱淇表示，大安濱海露營有彩色積木風格的貨櫃屋營位、第一排雙層海景雨遮營位可眺望海洋，還有高低2塊木棧板的野奢營位、最單純1片木棧板的家族營位，流露歐洲童話故事浪漫氛圍，讓民眾不用出國，也能盡享海島度假悠閒。

民眾邊闖關邊體驗露營區繽紛多樣的主題風格，數10位大小朋友創意堆疊大型彩色積木，彷彿變身樂高積木遊戲小人偶，比賽結果由現場貴賓及民眾一起投票，選出2組最佳創意王，風光抱走露營主題及沙灘主題的樂高積木遊戲盒。

觀旅局表示，風景管理所於各主題特色露營區內設計豐富有趣的大安特色關卡，有貨櫃屋營位積木關卡、EIET遊戲解說營以遊戲帶領大家認識大安濱海植物生態與風力科學、羊號角PIPER利用廢木改造與民眾一起手作別針。

(中時 )