陳水扁的簽書會有上百人購書、排隊簽名。（李忠一攝）

陳水扁離去前與陳定南塑像合影，並表示2人曾在立院當同事，還坐在同一排。（李忠一攝）

前總統陳水扁今天（18日）赴宜蘭陳定南紀念園區出席簽書會，儘管獲得台中監獄同意，但陳水扁須謹守不演講、不談政治等原則，他在園區的留言簿寫下對陳定南的懷念，肯定陳定南在法務部長任內的貢獻。

陳水扁原本計畫先到宜蘭，再參加一邊一國行動黨成立大會，但中監認為成立大會有政治意涵，不同意扁出席。抵達宜蘭後，陳水扁參訪園區，在留言簿下寫下「敬愛的陳定南現代包青天，精神永遠不死！感恩五年立委情誼及五年法務部長的卓越貢獻！」

陳定南教育基金會董事長林光義致詞時，為陳水扁抱屈說，陳前總統的著作《堅持》，讓他非常感動，更可了解陳在困難的環境中脫穎而出，並批國民黨的司法發明「實質影響力」之說，但其實陳水扁是有功無罪，對國民黨來說，台灣、國家是他們的，但阿扁總統竟然選贏，讓藍營「靠爸叫母，咬牙切齒」，才將阿扁總統臭鬥臭垮。

林光義說，我們現在要覺醒，確保台灣的本土政權，不然現在的香港就是明日的台灣。陳水扁雖然不能發言，但林光義致詞時讓他頻頻點頭。

在宜蘭舉行的簽書會，有上百人買書、排隊簽名，陳水扁離去時與陳定南的塑像合影，並表示1989年底當選立委後，是他與陳定南第一次進入國會殿堂，2人不僅是立院同事，還坐在同一排，中間只隔了一個位置。

(中時 )