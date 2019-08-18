嘉義縣今18日接連傳出有死豬和死雞遭人隨意棄置，其中重達百公斤的豬屍還是在人煙稀少的東石鄉白水湖岸邊被發現，嘉義縣家畜疾病防治所和海巡人員花了一番力氣，才把已腐爛、長蛆的豬屍打撈上岸，沒多久又接到通報，指民雄鄉有棄置禽屍案，且雞屍疑似被野狗啃咬，禽屍四散，家畜所人員只能徒手把雞屍全部找回來，自嘲跟撿屍大隊沒兩樣！

家畜所長林珮如表示，早上先接獲海巡署通報白水湖有死豬在白水湖上漂，因正值非洲豬瘟疫期，家畜所不敢大意，馬上派員前往，在海巡人員從旁戒護和幫忙下，完成屍體清運以及現場消毒工作。

嘉義縣家畜疾病防治所人員在發現豬屍現場進行消毒工作。（呂妍庭翻攝）

目前家畜所完成豬屍解剖，疑似是麝香豬的豬屍脾臟些微腫大，不過從外表看不出死因，已採樣送淡水家衛所進一步檢驗，另因豬屍腐爛嚴重，化製場不收，目前暫時存放在家畜所內，待協調後送鹿草焚化爐燒毀。

另外，縣議員林淑完也通報民雄鄉松山村台電變電所周圍有多袋禽屍被棄置，經家畜所追查，該地點是台糖土地，也是附近養禽場與化製司機約定的集中清運處所，疑似因未置放暫置屍體的容器，屍袋被浪犬啃咬導致禽屍四散，家畜所先行將屍體清走，也派員到現場進行環境消毒，林珮如強調，接下來會請業者評估放置加蓋棄置桶。

家畜所重申，任意棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法，處新臺幣6000元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者將移送地檢署嚴懲，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元，且一旦追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例規定重懲，若因此致疫情蔓延或散播者，處3年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以下罰金，呼籲養畜禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，更不要隨意丟棄動物屍體，造成環境危害。

民雄鄉松山村台電變電所周圍有多袋禽屍被棄置。（呂妍庭翻攝）

民雄鄉松山村台電變電所周圍有多袋禽屍被棄置。（呂妍庭翻攝）

(中時 )