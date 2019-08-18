韓國瑜呼籲民眾用手上神聖選票，下架民進黨。(陳育賢攝)

韓國瑜在離開義民祭河道祭典區後，前往新竹市金山寺，致詞時他除了特別介紹新竹市立委參選人鄭正鈐，也對「虎哥」周錫瑋跨刀表示感謝。

他說，過去台灣是4小龍老大，新加坡香港南韓都跟在後面，結果現在轉頭一看，沒有人把我們放在眼裡，台灣原地踏步，看到好多民眾充滿憂慮，但參加韓國瑜的造勢活動，眼睛都充滿期待，內心都期待未來會改變。每一場都可感受到人民內心急切。

韓國瑜表示，這3年半蔡英文執政，民進黨已經忘記世上苦人多，有了權力吃香喝辣，忘了基層庶民，忘了一個政黨、政治人物追求目標，就是國家安全人民有錢，這3年半現況是貧窮，兩岸關係緊張，內部人心混亂，人才大量出走，年輕人找不到好工作，被低薪困住，大企業害怕中美大站，中小企業怕抽銀根，軍公教改革哀鴻遍野，農漁民生產價格崩盤，把台灣人民整慘了，現況就是台灣危險、人民貧窮。

韓國瑜強調，2020年要把手上最後武器拿出來，不管你銀行有多少錢、多少房地產都沒用，就是手上神聖的選票，用這張選票翻轉台灣。呼籲民眾用選票改變台灣，迎接美好未來。

(中時 )