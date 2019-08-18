2019世界羽球錦標賽明天開打，目前女單世界第二的戴資穎，因為首輪輪空、次輪對手要在後天才出爐，因此最快要21日才會亮相，世界羽聯BWF官網也推出世錦賽賽前分析，撰文的印度作家指出，期待看到戴資穎提升狀態。

曾在2011年獲得BWF媒體獎的羽球作家蘇庫瑪（Dev Sukumar）點名看好自世錦賽看好的選手、雙打組合，提到女單時，他認為這是羽球賽事5個項目中，目前競爭最激烈的，本屆世錦賽最受到專注的應該是大陸女將陳雨菲，畢竟陳雨菲是今年全英公開賽女單冠軍，本季目前累積4冠在手，也幫助大陸羽球隊贏得今年蘇迪曼盃。

現任世界球后、日本好手山口茜，以及她的同胞奧原希望、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度辛度（Pusarla V. Sindhu）和賽娜（Saina Nehwal）同樣不容小覷，至於希望能夠突破世錦賽魔咒、邁向冠軍的戴資穎，去年世錦賽意外止步八強，本季狀態感覺還沒到她最好的水準，如果小戴可以找回好手感及穩定表現，相信比賽會很有趣。

至於男單，蘇庫瑪指出日本球王桃田賢斗仍是頭號目標，不過他在去年南京世錦賽擁有的光環已經消散，大陸石宇奇跟資深好手林丹、諶龍，加上印尼金廷（Anthony Gintong）和克里斯提（Jonatan Christie），台灣一哥周天成、丹麥安東森（Anders Antonsen），也都是角逐冠軍的有力人選。

(中時電子報)