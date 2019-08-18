台中市長盧秀燕18日出席台中市房仲公益日誓師大會時，受訪時被詢問，是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，盧秀燕表示，目前以市政優先為考量，至於接台中市競選總部主委一事，以後再說。

2020年總統大選，國民黨由高雄市長韓國瑜帶職參選，至於15個藍營縣市長，是否接任地方競選總部主委，台中市長盧秀燕不願意明確表態。她僅表示，台中市連日來因大雨不斷，部分道路塌陷，山區也有土石鬆動，出現零星災情，除了請市府工務單位趕緊搶修復原，也呼籲民眾外出多加留意，注意安全。

(中時 )