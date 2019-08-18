任韓國瑜台中競選主委？盧秀燕：以後再說 16:142019/08/18 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕（右3）18日出席台中市房仲公益日誓師大會活動。（張妍溱翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕18日出席台中市房仲公益日誓師大會時，受訪時被詢問，是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，盧秀燕表示，目前以市政優先為考量，至於接台中市競選總部主委一事，以後再說。 2020年總統大選，國民黨由高雄市長韓國瑜帶職參選，至於15個藍營縣市長，是否接任地方競選總部主委，台中市長盧秀燕不願意明確表態。她僅表示，台中市連日來因大雨不斷，部分道路塌陷，山區也有土石鬆動，出現零星災情，除了請市府工務單位趕緊搶修復原，也呼籲民眾外出多加留意，注意安全。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #台中市競選總部主委 #盧秀燕 也許您會感興趣 推薦閱讀 女騎士淹死 韓國瑜：尊重家屬提國賠 10:372019/08/14 政治 無法克服將是難關！黃暐瀚曝這三事必定困擾韓選情 13:572019/08/14 政治 韓國瑜當心！關鍵三問題不解決 恐面臨大危機 09:332019/08/15 政治 遭設局？黃暐瀚提醒韓國瑜：要小心 11:232019/08/15 政治 藍爆內亂綠得利 最新民調：蔡領先韓6.6個百分點 14:012019/08/15 政治 這節目也沉淪黑韓？媒體人看不下去 09:402019/08/16 政治 韓國瑜的民調下滑危機 04:102019/08/17 時論廣場 扁批這2人險讓他出事！網錯愕：關回去吧 10:092019/08/17 政治 行程喬不攏 柯P嗆韓扭曲 04:102019/08/18 政治要聞 怎麼形容跟韓國瑜的關係？胡幼偉妙回 15:292019/08/18 政治 政治熱門新聞 蔡執政這2個月 網驚：「盛況」超越馬英九時代 - 政治 韓重磅顧問團成軍 李艷秋：對韓蔡郭有強烈示警作用 - 政治 傳奉黨中央命令連署反柱姐參選 謝龍介回應了 - 政治 柯P默認跟蔡董見過10餘次 狐狸說是被黃暐瀚害的 - 政治 由綠轉藍？ 婦產科名醫鄭丞傑爆入韓顧問團原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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