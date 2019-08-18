國民黨要求黨內15名執政縣市長擔任黨內總統參選人韓國地方聯合競選總部主委，但新北市長侯友宜婉拒，南投縣長林明溱痛批侯「不合作就退黨，別待在黨內矯情」，侯友宜18日聽到被說矯情先大笑「哈哈哈」，強調做好自己本分，其他人的意見他都尊重。

林明溱今赴慈濟南投聯絡處參與南投願力館揭幕儀式，痛批侯友宜不合作就退黨，別待在黨內「矯情」，讓基層看得非常討厭。

侯友宜18日參加鶯歌陶瓷博物館「2019夏日泥巴藝術季－全國泥塑大賽」頒獎典禮後，接受訪問時表示，他一輩子從基層公務人員尤其是刑警做到市長，每天專心做一件事，好好拚市政，好好為市民服務才是最重要的，不要想其他事。

侯友宜說，專心做事才是本分與應盡的職責，大家一起打拚，做出人民有感的，才有時間照顧別人。

被林明溱要求退黨，侯友宜說，他認真打拚，別人有別人的想法他尊重，現階段其他都不是他要考慮的事，只有努力往前走，才能對得起對四百萬人民的承諾。

聽問到林明溱說侯矯情，侯先大笑，再回答表示，侯友宜也是一隻魚，要年年有魚，年年又要有剩，未正面回答此指控。

(中時 )