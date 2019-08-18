在人們的腦海中普遍存有一種觀念，認為女性更善於一心多用。比方說，婦女歷來善於料理家務，照顧孩子，是讓家庭生活保持有條不紊的前提。但德國之聲中文網18日報導說，若因此就認為女性具有一心多用的能力，這種看法其實是錯誤的。無論是女性還是男性，都有人做不到一心多用。

據報導，德國亞琛工業大學（RWTH Aachen）研究所的研究人員指出，這個普遍的看法缺乏任何基礎。亞琛工業大學研究所並非第一個得出這樣的結論。該研究所對48名男性和48名女性進行了同時完成多項工作的檢測。結果表明，無論男女，都能夠很快的先後或者同時完成各項工作。

同樣的一件工作，有的人可以做得很好，有的人則不太好。但這與性別無關。科學家們在調查中並未發現兩性之間的智力存在差異。

在亞琛工業大學認知和實驗心理學系任教的希爾什（Patricia Hirsch）與他的兩位同事科赫（Iring Koch）和卡爾巴哈（Julia Karbach）共同進行了這項調查。他說：「然而，調查情況非常不同，」「有的調查結果顯示，女性在同時完成多項任務方面優於男性，也有調查認為男性更突出或者男女之間沒有差別。」

嚴克（Lutz Jäncke）是蘇黎世大學的認知神經科學家，25年來一直在研究這個問題：兩性之間究竟存在哪些心理和神經學方面的差異？最終他透過研究得出的結論是：「沒有科學證據表明，男性和女性的心智能力存在顯著差異。」他說，女性更善於一心多用的說法純屬荒謬。

嚴克說：「有一系列的分析結果明確表明不存在性別差異」。他說，一般來說，人們都不太善於同時完成多項任務。這裡有兩個原因：「首先，人類的大腦只有有限的認知資源。其次，我們思考和行動的基本原則是關注重要的事情」。

也就是說，我們的大腦一直在瘋狂的過濾。這位神經科學家說：「每秒鐘通過我們大腦中的數據量達到1100萬比特，而我們可以識別的信息只有11到60比特」。因此，一心多用與我們的大腦編程背道而馳。

嚴克說，只有在達到了自動化的程度時，才有可能同時做多件事情。他舉了駕駛汽車為例。他說，經驗豐富的駕駛者可以換檔，加油同時進行，而初學者則會手腳忙亂緊張的冒汗。實際上，每個動作並非完全同步完成，而是按照順序先後依次進行的。

嚴克說，因此，優秀的一心多用者不是嘔心瀝血的工作，就是具有高度的自律和專注力。他說，「你要有運作良好的額葉皮層，」這需要受到鍛鍊。

優秀的一心多用者要具有不受外界干擾，注意力高度集中的能力。畢竟，同時完成兩項事情比完成一件事情更難一些。

德國之聲指出，女性能夠在烹飪的同時進行通訊聯絡以及照料幼兒，這顯然是個人有能力以及大腦額葉皮質明顯受過良好訓練的結果。可喜的消息是，無論什麼性別，只要透過一定的訓練，人人都可以提高自己同時完成多項任務的能力。不過可悲的消息則是，女性比男性更善於一心多用的頑固偏見，正好為男性提供了少出力的可乘之機。

(中時 )