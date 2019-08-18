康那香企業董事長戴榮吉為感念父親而成立戴竹基金會，每年開學前贈送家扶兒童上百輛腳踏車、助學金，今年邁入第12年，受惠學童累計上千人，歷年捐款助學金額超過2000萬元。今年捐贈儀式今（18）日於康那香不織布創意王國觀光工廠舉行，受贈小朋友送上感恩卡給戴戴榮吉夫妻，氣氛溫馨感人。

戴榮吉說，12年前開始認養家扶兒童及捐助腳踏車，有的孩子都已經大學畢業，他勉勵受獎及受贈同學，除了要會念書，品德也要學好，做人最重要的就是要誠實，人只要誠實一生都不會失敗，一生也不會去犯法，才會圓滿。台南市長黃偉哲今日也到會場嘉勉學童，並稱讚戴榮吉董伉儷愛心感人。

戴榮吉自1997年開始認養家扶基金會兒少，並從2001年開始每年邀請認養的兒童前來相聚並給予助學金鼓勵向學，戴榮吉說，看到孩童收到禮物的笑容，是他最開心的時刻。

受贈腳踏車的李同學，今年要升國一，念玉井國小時由務農的父母接送上學，上國中後學校更遠，他很高興有了新腳踏車，就可以自己騎車去上學，不用再讓爸媽早晚接送，雖然他原本不認識戴爺爺，但他非常感謝戴爺爺送的禮物。

今年的「快樂開學、幸福上學」助學金暨單車捐贈活動，結合獅子會300-D1區等團體資源，除了贈送南北家扶110名學童腳踏車及助學金，60名弱勢孩童書包文具禮盒及助學金，另有北門高中、將軍國小等多所學校學童受惠，捐贈金額高達百餘萬元。

(中時 )