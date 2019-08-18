去年4月高雄市一名長期罹患思覺失調症的50歲曾姓男子，因數日未服藥、向母親索討保管的提款卡買菸酒不成，竟憤而徒手痛毆高齡72歲的母親致死。高雄地院一審將他依殺害直系血親尊親屬罪，判其無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

曾男育罹患思覺失調症長達30年，是衛生局列管的對象，過去與父親同住，去年春節後才搬至高雄與母同住。

判決指出，去年4月8日晚間，曾男在住處一樓獨自飲酒，酒畢想要買酒，向母親索討寄放的提款卡遭拒，竟憤而與母親發生激烈口角。過程中，曾男失控徒手不斷毆打母親頭部，直到母親癱坐沙發上、說不出話來才停手。但曾男看母親重傷動彈不得，不但沒有立刻將其送醫，還不斷出言辱罵，事後還若無其事回房睡覺。

隔日晚間，鄰居發現曾男住家燈火通明，大門敞開又無人回應，登門查看，才發現曾母滿臉是血、倒臥客廳沙發死亡，急忙通知里長報警，警方隨後至曾男家中逮人。

高雄地院法官認為，曾男罔顧母親平日對其照顧有加，僅因索討提款卡要領錢買菸酒被拒，就暴打高齡的母親，讓母親在身心痛苦、驚懼中離世，惡性重大。考量其長期罹患思覺失調症，判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

(中時 )