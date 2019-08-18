(17:49 更新)交通部台鐵局指出，273次普悠瑪15：41於台北站第11車位置有旅客跌落月台下被撞擊，目前路警及車站人員處理中，旅客改乘175次，已加強播音以服務旅客。另自15：41起南下列車有延誤情形，敬請旅客見諒。

273次台北站死傷事故，經路警蒐證後於16：53放行，因處理大體6股封鎖，於17：32解除封鎖，恢復正常通車，273次台北=彰化間全程改迴送，影響20列次、475分，旅客約9540人。

(中時 )