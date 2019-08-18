台北車站一男落軌遭撞亡 台鐵近萬乘客受延誤 16:352019/08/18 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有旅客不慎於台北車站落軌。（取自臉書社團「合鐵事故通報平台」） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (17:49 更新)交通部台鐵局指出，273次普悠瑪15：41於台北站第11車位置有旅客跌落月台下被撞擊，目前路警及車站人員處理中，旅客改乘175次，已加強播音以服務旅客。另自15：41起南下列車有延誤情形，敬請旅客見諒。 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 273次台北站死傷事故，經路警蒐證後於16：53放行，因處理大體6股封鎖，於17：32解除封鎖，恢復正常通車，273次台北=彰化間全程改迴送，影響20列次、475分，旅客約9540人。 (中時 ) #旅客 #列車 #延誤 #普悠瑪 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵中秋連假加開143班次 周五凌晨開放購票 10:532019/08/14 生活 小小兵闖入北捷淡水線 夏天搭上海銀彩繪列車去海邊 21:472019/08/14 財經 上海商銀邀民眾體驗北捷小小兵列車 04:102019/08/15 產業特刊 日本JR驚悚列車 駕駛邊睡邊開 10:162019/08/15 日常 港機場「停飛」 旅客受影響可申請不便險 15:272019/08/15 財經 科技帶動觀光 新北、桃園、台南躍國際旅客來台新興目的地 18:432019/08/15 財經 科技帶動觀光 新北、桃園與台南成國際旅客新歡 04:102019/08/16 產業．科技 香港機場停飛 旅遊不便險出動 04:102019/08/16 投資理財 台鐵中秋加開159班車 8／29開賣 10:442019/08/17 生活 月台列車 重現新北投車站風情 04:102019/08/18 地方新聞 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站旅客落軌遭撞 台鐵南下列車延誤中 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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