據香港特區政府網站今天（18日）發佈的新聞公報，對於有團體今天以針對警方的口號舉行集會，政府發言人表示遺憾。

發言人表示，香港向來是十分安全的城市，2018年錄得的整體罪案數字是54225宗，較2017年減少1792宗，下跌百分之三點二，數字是自1974年以來最低；以每十萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

此外，警隊在2018年進行的服務滿意程度調查和公眾意見調查顯示，84％的受訪者對警隊的整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」，為2000年推行警隊服務滿意程度調查以來最高的百分比。

新聞公報稱，不幸地，在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

警務人員一直承受重大的工作壓力，往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。

特區政府全力支持警方的嚴正執法，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。

發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

(中時 )