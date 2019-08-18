國民黨總統參選人韓國瑜（中左）17日出席「國政顧問團」成立大會，並與總召集人張善政（中右）及各組召集人、成員合影。（資料照片，姚志平攝）

韓「國政顧問團」成立 百位專家學者助陣

國民黨總統參選人韓國瑜上百人國政顧問團，17日重磅成軍，資深媒體人李艷秋解讀說，對韓、蔡、郭都有強烈示警作用。顯見韓國瑜在藍軍已定於一尊，不會換瑜，韓國瑜往後每一場談話都要開始展現一個國家領導人的高度；請蔡英文總統也將執政團隊提早攤開；對郭台銘而言，則是勢已底定，時不我予。

李艷秋在臉書指出，韓國瑜昨亮出顧問團，展現藍軍強勢回朝決心，大批專業菁英聚集，突顯藍軍的人才優勢，尤其是在選前負責任地向選民介紹未來的執政團隊，選上後就不至於讓阿貓阿狗雞犬升天。蔡英文和民進黨酸這是馬政府舊官僚復僻，還沒選上就分贓，其實選民思維已在改變，他們應有權在選前比較兩黨各個領域的成員，知道這一票投下去，誰比較能幫他們把事做好。她說，很樂見蔡英文將執政團隊提早攤開，給大家見識一下，看是否仍是現有這批敗將？派系有沒分贓呢？違規用的人還在用嗎？

李艷秋強調，國政顧問團在選舉上的意義是，韓國瑜在藍軍裡已定於一尊，不會有換瑜的事發生。整齊的陣容強化韓國瑜坐大位的不足，也可望回到政策面的討論，韓國瑜現在最重要的就是，在國政顧問團協助下，快速有效地進入國防、外交、兩岸他原先沒接觸的領域，從現在開始每一場談話，要展現一個國家領導人的高度。

李艷秋點出，韓國政顧問團重磅成軍，也告訴了郭董一件事：勢已底定，時不我予。初選已結束1個多月，郭每天透過幕僚放話，不戰不降不和不走，讓支持的力量不知何去何從，觀察的人也開始不耐，韓國瑜有國政顧問團相挺，蔡英文有龐大的國家機器運用，郭的幕僚群呢？柯P嗎？別鬧了！

(中時電子報)