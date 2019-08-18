北韓連番的飛彈試射行動以類似模式上演，前後試射時隔僅數天之遙，且欲取得的目標都一樣。這些試射引發國際社會的關注，鼓舞國內民眾鬥志，並掀起南韓、日本和美國的憤怒。

「華爾街日報」報導，北韓3週內進行6次試射，包括16日的最新試射行動，卻對北韓帶來潛在的隱憂：金氏政權長期以來透過挑釁方式來誘拐美國和美盟國做出外交反應，如今這類挑釁所獲得的「效益」日益減少。

北韓這波挑釁並沒有發揮預期效果。北韓軍事進展對美國總統川普而言，毫無威嚇價值，而川普偏偏是赤貧北韓擺脫經濟制裁的關鍵人物。截至目前，川普都對北韓試射保持容忍的態度。

專家認為，美國的淡定讓南韓和日本跳腳，但代表著北韓6月25日迄今雖試射6枚飛彈，卻仍難以產生任何談判上的優勢。

華府和平壤6月30日雖宣布恢復停滯的核談判，彼此間至今沒有跡象要回談判桌，化解彼此之間的鴻溝。

布魯塞爾「歐洲研究機構」的韓國事務專家帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）說：「我們所看見的是，新的試射完全沒有改變與美談判的現況。很明顯的，每次試射獲得的關注越來越少。」

川普和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一再容忍北韓的試射，是因為試射的並非長程或核子飛彈。川普政府稱，未看到北韓試射長程或核子飛彈，就是外交手段成功的跡象。北韓自2017年11月後就未再試射長程飛彈。

數十年來，北韓多次在外交十字路口上施展武力挑釁這一招，有幾次用來讓協議作廢，有幾次用來脅迫重啟協商。平壤當局過去幾個階段中，只要誓言暫停生產核武，均會取得援助或某種經濟獎勵。

但種種外交努力到頭來都沒有阻止北韓停止發展核子計畫。

南韓外交部與國防部前資深顧問申範澈（Shin Beom-chul）說：「挑釁這招對北韓來說很管用，他們先挑釁，然後回談判桌。」

華爾街日報報導，即使北韓最近幾波飛彈試射未能動搖華府談判立場，金氏政權卻在其他有所斬獲。部分安全專家擔心，跟前朝政府相比，川普政府的相對被動，恐允許金氏政權精進短程武器技術，威脅南韓、日本等美國盟邦。

馬來西亞國立大學的韓國專家胡秋萍（Hoo Chiew-Ping，音譯）說：「與北韓的談判工作上，美國過於聚焦核子武器，卻忽略了北韓還有彈道飛彈系統等。」

自2月在越南河內的川金二會破局後，平壤已9度測試武器。專家認為，北韓已多次違反聯合國安理會在禁止他們進行彈道飛彈試射的決議。

北韓今年在軍事上的進展，包括專家認為射程達南韓各地的新型短程彈道飛彈、可發射多枚火箭的發射台，以及據信能搭載核彈的新潛艦。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）北韓專家李珍（Jean H. Lee）表示，北韓「每次測試都代表著技術的進步，都有著動搖區域穩定的可能」。

南韓韓東國際大學（Handong Global University）國際關係教授朴遠建（Park Won-Gon）表示，這個月16日的飛彈試射，類似一種新研發出的戰術性導彈武器。這種飛彈7月31日首度被外界看到，8月2日再度現身，它飛行高度不高，射程達南韓每一個角落。

朴遠建表示，這樣的發展，華府幾個月前就該透過公開斥責的方式加以阻止，「川普卻大開方便之門」，讓他們為所欲為。

(中時 )