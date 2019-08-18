今天（18日）中午，香港特區政府網站刊發了財政司司長陳茂波當日上午出席電視節目後會見傳媒的談話全文。陳茂波回答記者提問時表示，在過去兩個月，大家在政治上提出了不同的建議和觀點，政府都是知悉的。這次公布的紓緩措施，主要是針對目前香港正面對的經濟困難，以及未來經濟上的大挑戰，所以這些措施並不是用來回應大家政治上的訴求。

香港特區政府15日公佈開支規模為191億港元的系列措施，旨在「撐企業」「保就業」，以及減輕市民的生活負擔。

有記者提問，這次的修例風波已經上升到國際層面，外國投資者都說會影響對香港的投資信心，特區政府會做些什麼去挽回投資者的信心？

陳茂波表示：第一，香港社會要安靜下來，如果社會能夠停止過去這段時間見到的一些暴力情況，能夠安靜下來，這是給國際社會一個很重要的信息，就是香港已經平靜下來了；第二，香港政府也預備在未來的日子，多作對外的推廣、宣傳工作，讓國際社會、商界、評級機構各方面，對香港有比較全面的瞭解。

陳茂波表示，老實說，這麼多年以來，由多代人經營，香港一直以來是一個非常安全的國際城市，不管在基建或各方面，效率非常高。相信香港平靜下來之後，能夠多點出去做推廣、解說的工作，可以恢復外面的人對香港的信心。

(中時 )