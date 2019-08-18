北市男子林億富懷疑大陸籍方姓女友陷害自己，吸毒後發生口角，竟持改造手搶按住方女左大腿開槍，至今仍無法痊癒變成「長短腳」。士林地院日前宣判，林犯案後尚未泯滅人性，還協助方就醫，傷害罪部分判決有期徒刑1年，另外持有改造槍枝分別判處有期徒刑2年、4年，應執行有期徒刑6年6月，併科罰金15萬元，得易服勞役。

林男去年1月27日上午吸食毒品後，懷疑酒店認識的方姓大陸籍女子通風報信、出賣、陷害自己，竟然叫小弟拿出寄放的槍枝，並恐嚇：「這不是開玩笑、是真槍！」並用槍頭抵住方女大腿恫嚇，第1發打中旁邊的椅子，林又再開1槍，打中方女大腿，導致股骨開放性骨折。

案發後，林和小弟將方女攙扶送上計程車就醫，自己則跑到友人住處躲藏，警方循線逮捕林男後，並在住處搜出另外1把改造手槍。

判決指出，林犯案後坦承犯行，尚未泯滅人性，審理期間多次表明想要與方女和解，但因方女返回大陸生活，遲遲未能和解。而林則主動交出藏在住家床下的另一把改造槍枝，以及子彈14顆，並依法減輕其刑，判處有期徒刑2年，另外犯案用槍枝依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑4年，傷害罪部分判處有期徒刑1年，應執行6年6月，全案仍可上訴。

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(中時 )