中央氣象局今（18）日下午4時30分發布大雨特報指出，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣及基隆市已有豪雨發生，今日南部、大台北、宜蘭地區及桃竹苗山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

發布大雨特報縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣等9縣市。

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