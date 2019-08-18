對流雲系旺盛 北、宜等9縣市大雨特報 17:032019/08/18 中時 游昇俯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局今（18）日下午再對北宜等9縣市發布大雨特報。（取自中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今（18）日下午4時30分發布大雨特報指出，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣及基隆市已有豪雨發生，今日南部、大台北、宜蘭地區及桃竹苗山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。 發布大雨特報縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣等9縣市。 (中時 ) #大雨 #縣市 #降雨 #發布 #屏東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠執政20年 為何還在淹 04:112019/08/14 政治要聞 中南部明晨防大雨 北東悶熱亮橙黃燈 20:282019/08/14 生活 莊瑞雄對上周佳琪 連任路硬戰難打 09:122019/08/15 政治 西南風帶來豪大雨 嘉義、高雄土石流黃色警戒 10:572019/08/15 生活 豪雨恐釀土石流 嘉義高雄升級紅色警戒 11:512019/08/15 生活 高雄山區強降雨 六龜民宅被泥流沖入 14:072019/08/15 社會 周佳琪挑戰莊瑞雄 綠地變藍天機率增 08:202019/08/16 政治 雷擊＋雨彈再炸4天!專家：下周颱風生成 08:052019/08/17 生活 中部地區急降雨 大肚自由路一度積水 18:382019/08/17 生活 今起全台連三天有雨 周三後颱風「白鹿」恐生成 11:562019/08/18 生活 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站旅客落軌遭撞 台鐵南下列車延誤中 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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