遲遲到現在還沒找到新東家的華裔後衛林書豪，18日被《北京青年報》記者宋翔爆料，大陸CBA北京首鋼已經「無限」接近跟豪哥簽約，雙方甚至達成簽約意願，只差最後簽字而已，目前謠傳豪哥跟北京首鋼的簽約價碼在300萬美元以上。

宋翔也提出北京首鋼跟林書豪談判順利的三大主因，其一是豪哥想在大陸CBA打球，這一點是最重要的，其二是北京首鋼在談判時相當真誠，這也打動了豪哥，其三是北京是個大城市，北京首鋼也算是大陸CBA的強隊之一(上季例行賽第5)。

如果林書豪要打大陸CBA，將以外援身分，也就是洋將參賽，目前北京首鋼已經找了前爵士中鋒尤度擔任大外援，也在今年休兵期跟豪哥好友翟曉川續約，甚至上季效力新疆廣匯的中華隊國手周儀翔，也有可能被租借到北京首鋼。

無論如何，這個林書豪跟北京首鋼簽約的消息還沒真正落實，一切都還要等到林書豪的經紀團隊證實之後，才有可能正式成真，但在當前仍無任何NBA球隊表達想要招募豪哥的尷尬時期，豪哥決定加盟大陸CBA的話，其實也並不意外。

不過隨後大陸《虎撲籃球》報導，根據林書豪團隊表示，「未與任何CBA球隊達成簽約意向！」也讓這個豪哥加盟北京首鋼消息，再次陷入迷霧當中。目前豪哥持續留在大陸，接下來將在北京、廈門舉辦特步代言活動，至少待到9月初才會返美。

(中時電子報)