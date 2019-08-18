近期香港頻繁的示威及暴力衝突事件，對香港旅遊業及消費相關的經濟活動造成了嚴重的影響。據香港《文匯報》報導，受香港的暴力事件影響，大陸遊客赴港旅遊、消費等出現巨幅暴跌。

17日亞洲最大的陸路通關口岸皇崗海關，以往熙熙攘攘密集的人流變得稀少，幾分鐘難見一個客人過關。皇崗口岸一旅行社負責人表示，平常皇崗口岸有200個旅遊團經過赴港，現在已絕跡。一外幣兌換店經理表示，近一周來他們業務暴跌達七成。有店舖以往一天售出數十張香港電話卡，昨日僅售出一兩張。皇崗口岸許多小店生意亦一片慘淡。

連串暴力事件，也使得香港酒店、賓館的房價大幅下滑。在約20多個國家及地區對香港發出旅遊警示後，東南亞及歐美旅客對香港敬而遠之，大陸旅客也擔心被激進示威者針對，而對香港望而卻步。根據多個訂房網站資料，多間位於商業中心地帶的酒店跳樓大減價。有4星級酒店每晚房價已低至297港幣，比平日裡的鐘點房還要便宜。位於西環的一家酒店今年房價已低至二折，仍無法保住入住率。

在尖沙咀經營酒店的一位商戶表示，雖然位於旅遊景點，但連日受到暴力示威影響，這些遭受衝擊地區的酒店，大部分都變得冷冷清清。很多酒店都出現退房潮。酒店房價已經減無可減，只能等待事件平息才有轉機。

消費活動表現欠佳，商鋪租戶的生計也受到波及。在市場預期轉差的情況下，店面相繼出現大幅蝕讓成交。據香港某大型地產中介公司工作人員表示，近期事件對商鋪以及住宅影響最大，該中介在7月份共計成交56筆商鋪交易，比6月份的數字102筆減少了50％。

社會暴力事件遍布港九新界，相關地區的店鋪無法開門做生意，只好打烊，令這段時間的轉租鋪面大量出現。例如鐘錶、珠寶、名牌時裝以及餐飲業，尤其酒樓等最為顯著，「生意額少了五、六成」，有租戶表示目前的租金至少要減30％，才可以捱過寒冬。全港整體鋪位空置率約12％至15％，如經濟情況持續惡化，相信未來核心區（如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣等）的內街鋪位會出現更高的空置率，轉租潮初現。

香港多區接連爆發暴力衝突，激進示威者以「人海」及路障刻意堵塞多條主要幹道，一度令全港交通癱瘓，嚴重影響大部分巴士服務及其他路面公共運輸服務。有業界人士估計，出租車司機在過去兩個月的收入銳減兩、三成。有些司機擔心開工期間被暴徒毀壞出租車，沒錢賠給車主，索性停工，以致出租車承包租金大減，出現了供大於求、有車無人的情況。

針對近期香港經濟狀況，香港浸會大學經濟系副教授巫伯雄表示，香港經濟面臨中美貿易戰及社會暴力事件的雙重夾擊，對其經濟前景甚為悲觀。首先，社會事件引發情緒恐慌，本港市民或旅客都沒有購物的心情，使得零售數字下跌；第二是樓價同樣因二手成交減少而下跌，影響財富效應；第三就是商鋪業主減價減租，拖低整體樓市。巫伯雄又表示，當前景不甚明朗時，消費及投資意願均會減少，整體經濟均會出現收縮。

(中時 )