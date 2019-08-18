美國海官員證實，藍天使特技飛行隊(Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)的兩架F/A-18戰機在練習時，因為靠的過於接近，而在空中略有擦碰，所幸情況不嚴重，藍天使會按照原計畫提供飛行表演。

美國海軍時報(Navy Time)報導，上週四，美國海軍藍天使特技隊在佛州彭薩科拉海軍飛行基地(Naval Air Station Pensacola)進行訓練飛行，當時4架F/A-18戰機在演練「緊密鑽石隊形」時，3號機與1號機的機翼外側瞬間有些碰撞。據新聞日報報導，戰機沒有受損，只有極小的劃痕。

藍天使的飛行指揮官艾瑞克·杜爾上校( Eric Doyle)乘坐1號機，而3號機駕駛是詹姆斯·考克斯中尉( James Cox)；杜爾上尉已經領導了這支中隊接近兩年，考克斯加入藍天使也將近一年，都是很資深的飛行員，這次事件只是一點小小的瑕疵，不影響之後的飛行，他們會如期參加芝加哥舉行的航空和水上展覽會，提供精彩的飛行表演，但碰撞的F/A-18戰機將留在佛羅里達進行檢查。

美國海軍藍天使特技隊，是在1946年，由當時的五星海軍上將切斯特‧尼米茲(Chester Nimitz)下令成立，是全世界歷史第二悠久的特技飛行隊，僅次於法國巡邏兵飛行隊(1933年成立)。尼米茲認為，在二戰結束之後，為了保持公眾對海軍航空隊的支持，有必要以精彩的飛行表演，提高海軍的士氣，並展示海軍的空中力量，得到大眾的認同。美國空軍的雷鳥特技小組(Thunderbirds Squadron )，則是在1953年宣告成立，這兩個飛行隊一直相互較勁。有一段時間，藍天使與雷鳥不會在同一場合出現，避免競爭過於激烈，不過近年來，已經常常看到兩支飛行隊同台演出。

藍天使飛行員不穿抗G衣，不戴氧氣罩。(圖/Brandon Hempler twitter)

藍天使小組有一個奇特的堅持，就是不穿抗G衣，不戴氧氣面罩飛行，理由是為了不讓抗G衣的充放氣作動影響細膩的飛行操作，這也是他們引以為豪，表示自己的體能非常好。從1986年開始，藍天使就換裝F/A-18戰機擔任坐騎， F/A-18有著極好的低空纏鬥特性，相當適合低空飛行表演，而他們招牌的四機緊密鑽石編隊，兩架飛機的相距不足50公分，難以想像如此高速的噴射戰機，以幾乎貼合的距離飛行，都令觀眾為他們捏一把汗!

(中時電子報)