威利與查理手作烘焙坊的水果罐蛋糕，採用新鮮水果十分好吃。（陳淑娥攝）

台中市北屯區的威利與查理手作烘焙坊，於芒果季節時推出芒果罐蛋糕，不惜重本舖上整層新鮮的愛文芒果，吸引芒果控爭相搶購致供不應求，因芒果季節已進入尾聲，日前店家再出花招，手作櫻桃罐蛋糕及香蕉罐蛋糕，許多饕客得到第一手消息後搶先嘗鮮，大顆的櫻桃搭配戚風蛋糕、奶烙、覆盆子庫利等，每一口都大呼很過癮！

業者潘昭穎表示，去年就推出方形水果罐蛋糕，今年改採圓形罐子，隨身攜帶十分便利，即使一個人也能開心吃蛋糕！而店內一律採用新鮮水果，並不定期研發新口味，讓客人吃到不同的水果。

潘昭穎指出，芒果季節時推出芒果罐蛋糕，堅持使用屏東枋山及台南玉井的愛文，因為愛文的芒果味夠重夠濃，做出來的產品才會好吃，有顧客買不到直說，市面上不是還有芒果嗎？但店家就是只要「愛文」。

芒果罐蛋糕真材實料讓顧客吃到很過癮，店家日前再推出櫻桃罐蛋糕及香蕉罐蛋糕，大顆的新鮮櫻桃配上奶烙、覆盆子庫利、戚風蛋糕、法芙娜巧克力、可可粉，多達7層的堆疊令人忍不住開罐嘗鮮，尤其是整層多汁鮮美的櫻桃，每一口都令人銷魂。

潘昭穎說，每種水果有不同的酸甜滋味，店家會針對不同水果，層層搭配適合的口味，櫻桃吃起來有戀愛的感覺，香蕉則有交個朋友的意象，因店裡產品不添加防腐劑，不能久放，建議盡早食用完，才能確保新鮮及美味。

(中時 )