台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 17:082019/08/18 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕電話叩應時，被抽中千萬豪宅的王小姐，她說花6萬元參加旅遊社旅遊，抽中千萬豪宅。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中購物節抽出豪宅大獎。（盧金足攝） 台中購物節抽出最大獎，豐原王小姐坐在計程車收到中豪宅大奬喜訊。(盧金竹攝) 幸運女神微笑了！台中購物節千萬豪宅得主出爐為期六周的台中首屆購物節，18日進入高潮，今日下午四點半，市長盧秀燕將在台灣大道市政大樓前廣場舉辦最後一場抽獎，抽出千萬豪宅得主，由住在豐原的王小姐抽中。 「怎麼可能！」盧秀燕電話叩應時，被抽中千萬豪宅的王小姐，她說花6萬元參加旅遊社旅遊，抽中千萬豪宅。 盧秀燕問王小姐現在人在哪裡，王小姐一直說「這是真的還假？」她人正在坐計程車，高興的說「要請市長吃飯！」 (中時 ) #豪宅 #王小姐 #台中 #千萬豪宅 #盧秀燕 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中跨年晚會 首度移師屯區 04:112019/08/14 地方新聞 日鳥取縣議長拜會盧秀燕 台中－鳥取直飛航班9／4開航 09:382019/08/14 政治 盧秀燕打造運動城市 南區長春運動中心拚年底完工 10:142019/08/15 政治 台中購物節倒數3天 週日抽最大獎千萬豪宅 19:592019/08/15 生活 是美樂地非美樂蒂 中市公園大變身！ 16:032019/08/16 生活 皇苑品牌取勝 今年截至8月賣出豪宅近22億 17:012019/08/16 財經 國中校長會議 盧秀燕：營造讓孩子安心學習的環境 19:372019/08/16 生活 郭敏能：皇苑年銷30億豪宅目標可望達陣 04:102019/08/17 產業特刊 搶抽千萬豪宅 台中購物節最後一晚湧入300萬筆登錄 16:442019/08/18 生活 任韓國瑜台中競選主委？盧秀燕：以後再說 16:142019/08/18 政治 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站旅客落軌遭撞 台鐵南下列車延誤中 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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