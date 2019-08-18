台中購物節抽出豪宅大獎。（盧金足攝）

台中購物節抽出最大獎，豐原王小姐坐在計程車收到中豪宅大奬喜訊。(盧金竹攝)

幸運女神微笑了！台中購物節千萬豪宅得主出爐為期六周的台中首屆購物節，18日進入高潮，今日下午四點半，市長盧秀燕將在台灣大道市政大樓前廣場舉辦最後一場抽獎，抽出千萬豪宅得主，由住在豐原的王小姐抽中。

「怎麼可能！」盧秀燕電話叩應時，被抽中千萬豪宅的王小姐，她說花6萬元參加旅遊社旅遊，抽中千萬豪宅。

盧秀燕問王小姐現在人在哪裡，王小姐一直說「這是真的還假？」她人正在坐計程車，高興的說「要請市長吃飯！」

(中時 )